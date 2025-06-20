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    Спорт

      Российский клуб попал под санкции из-за выплат за украинского футболиста

      Опубликовано:

      Украинско-российский футболист Марк Мампасси
      Марк Мампасси. Фото: Isosport/MB Media/Getty Images

      Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферные санкции на российский "Локомотив" (Москва), передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

      Столичному клубу официально запретили заявлять новых игроков в течение трех регистрационных периодов. В ФИФА не раскрыли причины такого решения, но в "Локомотиве" заявили, что это последствия разбирательств вокруг бывшего защитника юношеской сборной Украины Марка Мампасси.

      Уроженец Донецка начал карьеру в местном "Шахтере". В 2021 году он выступал за украинский "Мариуполь" на правах аренды, а затем перешел в "Локомотив". Сумма трансфера оценивалась в 3 миллиона евро.

      В дальнейшем "Мариуполь" подал иск в ФИФА. В клубе указали, что Мампасси является их воспитанником, и требовали от "Локомотива" почти 50 тысяч евро в качестве компенсационных выплат за трансфер.

      Спортивный арбитражный суд (CAS) после разбирательств удовлетворил иск "Мариуполя". "Локомотив" обязали выплатить запрошенную сумму, а также процент годовых.

      В московском клубе подчеркнули, что еще в прошлом мае обратились в Российский футбольный союз для запроса в ФИФА "с целью выяснить статус футбольного клуба "Мариуполь", существует ли вообще эта организация как субъект футбола".

      "Мариуполь", который в соответствии с открытыми источниками де-факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS отношении ФК "Локомотив", — заявили в московском клубе.

      В "Локомотиве" отметили, что несмотря на наличие ответного запроса, было открыто производство о неисполнении решения CAS. В клубе заявили, что запрет на регистрацию игроков наложили спустя четыре минуты после этого.

      "Считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК "Локомотив" намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят", — резюмировали представители "Локомотива".

      Действующий контракт Мампасси с московским клубом рассчитан до декабря 2026 года. Первую половину 2023-го защитник провел в аренде в турецком "Антальяспоре". В сентябре того же года он ушел в аренду в бельгийский "Кортрейк", которая официально должна завершиться через несколько дней.

      Добавим, что в феврале 2022-го вскоре после перехода Мампасси в "Локомотиве" сообщили, что у футболиста, помимо украинского, есть и российский паспорт.

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