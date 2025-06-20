Еще один бразилец перешел в "Кайрат" перед стартом в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий Рикардо Виана Фильо (Рикардиньо) стал новым игроком "Кайрата", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление алматинского футбольного клуба.

Казахстанский клуб достиг соглашения с чешской "Викторией" из Пльзеня о годичной аренде 24-летнего форварда. За "Кайрат" он будет выступать под 99-м номером.

Рикардиньо родился в штате Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба. Профессиональную карьеру он начал в бразильском "Гремио", также на родине выступал за "Атлетико Гоияниенсе". Кроме того, нападающий играл в португальском "Маритиму" и болгарском "Левски".

Из софийского клуба Рикардиньо прошлым летом перешел в "Викторию", но в основной команде принял участие только в пяти матчах. Первую половину 2025 года бразилец провел в аренде в израильском "Маккаби" из Хайфы, за который забил один гол в 11 встречах.

Аренда Рикардиньо стала вторым трансфером "Кайрата" нынешним летом. Ранее алматинскую команду пополнил другой бразильский нападающий Эдмилсон.

Напомним, в июле действующему победителю Казахстанской премьер-лиги предстоит стартовать в Лиге чемпионов. Соперником "Кайрата" по первому квалификационному раунду будет словенская "Олимпия" из Любляны.

Ранее 16-летний нападающий алматинской команды и сборной Казахстана Дастан Сатпаев был признан самым дорогим футболистом КПЛ (1,8 млн евро). Для сравнения, трансферная стоимость Рикардиньо оценивается в 800 тыс. евро.

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