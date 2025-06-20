Гол Месси принес "Интер Майами" первую победу на Клубном чемпионате мира
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Футболисты американского "Интер Майами" одержали волевую победу над португальским "Порту" на Клубном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура группы А. Матч на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (штат Джорджия, США) завершился со счетом 2:1.
"Порту" первым вышел вперед благодаря голу испанского форварда Самуэля Ахегова, который реализовал пенальти (8).
"Интер Майами" отыгрался после перерыва. Сначала счет сравнял венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (47), который в одно касание замкнул передачу аргентинского защитника Марсело Вейгандта.
Победу американской команде принес нападающий и капитан Лионель Месси (54), выполнивший точный удар со штрафного. Аргентинец в итоге был признан лучшим игроком матча.
Победа позволила "Интер Майами" набрать четыре очка и догнать бразильский "Палмейрас". Лидеры группы в третьем туре проведут очный матч. "Порту" с одним баллом занимает третью позицию, опережая по дополнительным показателям египетский "Аль-Ахли".
Напомним, в плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждой группы. Всего в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. Турнир, который принимают США, продлится до 13 июля.
Ранее второй тур открыли "Палмейрас" и "Аль-Ахли", и их матч был экстренно прерван из-за погодных условий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2257449-gol-messi-prines-inter-mayami-pervuyu-pobedu-na-klubnom-chempionate-mira/
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