Гол Месси принес "Интер Майами" первую победу на Клубном чемпионате мира

Футболисты американского "Интер Майами" одержали волевую победу над португальским "Порту" на Клубном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы А. Матч на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (штат Джорджия, США) завершился со счетом 2:1.

"Порту" первым вышел вперед благодаря голу испанского форварда Самуэля Ахегова, который реализовал пенальти (8).

"Интер Майами" отыгрался после перерыва. Сначала счет сравнял венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (47), который в одно касание замкнул передачу аргентинского защитника Марсело Вейгандта.

Победу американской команде принес нападающий и капитан Лионель Месси (54), выполнивший точный удар со штрафного. Аргентинец в итоге был признан лучшим игроком матча.

Победа позволила "Интер Майами" набрать четыре очка и догнать бразильский "Палмейрас". Лидеры группы в третьем туре проведут очный матч. "Порту" с одним баллом занимает третью позицию, опережая по дополнительным показателям египетский "Аль-Ахли".

Напомним, в плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждой группы. Всего в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. Турнир, который принимают США, продлится до 13 июля.

Ранее второй тур открыли "Палмейрас" и "Аль-Ахли", и их матч был экстренно прерван из-за погодных условий.

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