Разгромом со счетом 5:0 завершился первый матч "Ювентуса" на чемпионате мира

Футболисты итальянского "Ювентуса" разгромили "Аль-Айн" из ОАЭ в стартовом матче Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы G. Матч прошел на стадионе "Ауди Филд" в Вашингтоне и завершился со счетом 5:0.

По дублю в составе туринцев оформили французский форвард Рандаль Коло Муани (11 и 45+4 минуты) и португальский полузащитник Шику Консейсау (21 и 58). Еще один мяч забил турецкий вингер Кенан Йылдыз (31).

Победа позволила "Ювентусу" набрать три очка, по дополнительным показателям опередить английский "Манчестер Сити" и возглавить группу. "Аль-Айн" без баллов в активе замыкает таблицу, уступая также марокканскому "Видаду".

В еще одной встрече дня австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 2:1 обыграл мексиканскую "Пачуку". В составе победителей по мячу забили израильский полузащитник Оскар Глух (43) и австрийский форвард Карим Онисиво (76). Автором единственного гола "Пачуки" стал мексиканский защитник Брайан Гонсалес (56).

"Ред Булл Зальцбург" с тремя очками возглавил группу Н. Далее идут испанский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль", у которых по одному баллу. "Пачука" после первого тура замыкает таблицу.

Напомним, в Клубном чемпионате мира 2025 года впервые участвуют 32 команды. По два сильнейших представителя каждой группы выйдут в плей-офф. Турнир, который принимают США, продлится до 13 июля.

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