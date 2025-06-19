Украинского футболиста "Челси" Мудрика официально обвинили в нарушении антидопинговых правил
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Нападающий английского "Челси" и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик получил официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.
В декабре стало известно, что форвард сдал положительный допинг-тест. Тогда Мудрик был временно отстранен и больше не выступал за "Челси" в нынешнем сезоне. При этом футболист настаивал, что не принимал запрещенные вещества сознательно.
Теперь стало известно об официальных обвинениях в адрес Мудрика. Информацию подтвердил представитель Футбольной ассоциации Англии (FA).
"Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, подразумевающих наличие и/или использование запрещенного вещества, в соответствии с Правилами 3 и 4 антидопинговых правил FA. Поскольку это продолжающееся дело, мы не можем сейчас давать дальнейшие комментарии", — приводится цитата представителя FA.
Мудрику грозит дисквалификация на срок до четырех лет. Отмечается, что "Челси" оказывает ему поддержку. Украинец сотрудничает с юристами, которые представляли интересы известного французского футболиста Поля Погба, ранее дисквалифицированного за допинг на полтора года.
Лондонский клуб, Мудрик и его представители пока не делали официальных заявлений в связи с новой информацией от FA.
24-летний украинец перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 70 млн евро. За лондонскую команду он успел провести 53 матча во всех турнирах и забил пять мячей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2257005-ukrainskogo-futbolista-chelsi-mudrika-oficialno-obvinili-v-narushenii-antidopingovyh-pravil/
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