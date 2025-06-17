Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Флуминенсе" в первом матче Клубного чемпионата мира

Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) и бразильского "Флуминенсе" (Рио-де-Жанейро) не выявили победителя в очном матче Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы F. Матч на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился безголевой ничьей — 0:0.

Футболисты "Флуминенсе" в два раза превзошли соперников по количеству ударов (14:7), а также оказались лучше по числу попаданий в створ ворот (5:3).

Ничья позволила обеим командам набрать по одному очку. Также в группе F выступают южнокорейский "Ульсан Хёндэ" и южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", которые позднее проведут очный матч первого тура.

Всего в Клубном чемпионате мира впервые участвуют 32 команды, разбитые на восемь квартетов. По два сильнейших представителя каждой группы выйдут в плей-офф.

Турнир, который принимают США, продлится до 13 июля включительно.

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