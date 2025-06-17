"Челси" выиграл первый матч на Клубном чемпионате мира 2025 года
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Футболисты английского "Челси" с победы над американским "Лос-Анджелесом" стартовали на Клубном чемпионате мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура группы D. Матч на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте завершился со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились португальский вингер Педру Нету (34 минута), который в итоге был признан лучшим игроком встречи, и аргентинский полузащитник Энцо Фернандес (79).
Отметим, что в "Лос-Анджелесе" выступают вратарь Уго Льорис и форвард Оливье Жиру. Чемпионы мира в составе сборной Франции провели на поле весь матч и второй тайм соответственно.
Победа позволила "Челси" набрать три очка и возглавить группу. "Лос-Анджелес" пока замыкает таблицу. Также в группе D выступают бразильский "Фламенго" и тунисский "Эсперанс", которые позднее проведут очный матч первого тура. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды квартета.
Напомним, Клубный чемпионат мира продлится в США до 13 июля. В турнире впервые принимают участие 32 команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2256114-chelsi-vyigral-pervyy-match-na-klubnom-chempionate-mira-2025-goda/
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