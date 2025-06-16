"Ботафого" выиграл первый матч на Клубном чемпионате мира, "Порту" потерял очки

На Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который принимает США, прошли еще два матча первого тура группового этапа, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках группы А встретились бразильский "Палмейрас" из Сан-Паулу и португальский "Порту". Команды не смогли забить ни мяча и оформили безголевую ничью — 0:0.

Ранее с аналогичным результатом завершился и другой матч этой группы между египетским "Аль-Ахли" и американским "Интер Майами". Таким образом, в активе всех четырех команд по одному очку после первого тура.

В группе В бразильский "Ботафого" одержал победу со счетом 2:1 над американским "Сиэтл Саундерс". В составе команды из Рио-де-Жанейро отличились бразильский защитник Жаир Кунья (28) и бразильский форвард Игор Жезус (44). Автором единственного гола проигравших стал американский хавбек Кристиан Рольдан (76).

Победа позволила "Ботафого" набрать три очка. Команда занимает второе место, уступая по дополнительным показателям французскому "ПСЖ". "Сиэтл Саундерс" без набранных баллов идет третьим, опережая испанский "Атлетико".

Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые участвуют 32 команды. Турнир продлится до 13 июля. В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы.

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