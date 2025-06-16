"ПСЖ" в большинстве разгромил "Атлетико" в матче Клубного чемпионата мира

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали крупную победу над испанским "Атлетико" в матче Клубного чемпионата мира ФИФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы В. Матч на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (штат Калифорния, США) завершился со счетом 4:0.

В составе "ПСЖ" до перерыва по мячу забили испанский полузащитник Фабиан Руис (19 минута) и португальский хавбек Витинья (45+1). В обоих случаях голевыми передачами отметился грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

Во втором тайме "Атлетико" остался в меньшинстве. Красную карточку получил французский защитник мадридцев Клеман Лангле (77).

После этого парижане забили еще дважды. Сначала отличился французский полузащитник Сенни Маюлу (87), а затем пенальти реализовал южнокорейский форвард Ли Кан Ин (90+7).

Крупная победа позволила "ПСЖ" набрать три очка и возглавить группу. "Атлетико" замыкает таблицу. Также в группе выступают бразильский "Ботафого" и американский "Сиэтл Саундерс", которые позднее проведут очный матч первого тура.

Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. Турнир в США продлится до 13 июля.

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