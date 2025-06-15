"Ордабасы" в концовке матча КПЛ спасся от проигрыша "Елимаю"
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Футболисты шымкентского "Ордабасы" и семейского "Елимая" не выявили победителя в очном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте завершился со счетом 1:1.
Гости вышли вперед до перерыва. Счет на 39-й минуте открыл уругвайский защитник Кевин Ролон, который в одно касание замкнул передачу в штрафную площадь.
Хозяева поля смогли отыграться в концовке. Второй мяч в матче на 85-й минуте забил казахстанский полузащитник Муроджон Халматов, точно пробивший в одно касание из пределов штрафной площади.
Ничья позволила "Елимаю" набрать 18 очков после 12 матчей и остаться на шестой позиции. "Ордабасы" идет строчкой ниже и имеет в активе 16 баллов после 11 встреч.
В следующем туре семейчане примут туркестанский "Туран", а шымкентцы сыграют на выезде с кошетауским "Окжетпесом".
Напомним, ранее стали известны подробности уголовного дела, которое завели в отношении бывшего руководства "Ордабасы".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2255676-ordabasy-v-koncovke-matcha-kpl-spassya-ot-proigrysha-elimayu/
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