"Тобол" потерял очки в матче с "Кайсаром" и остался на четвертом месте в КПЛ

Футболисты кызылординского "Кайсара" и костанайского "Тобола" не выявили победителя в очном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде завершился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу защитника сборной Черногории Марко Вукчевича (18 минута), который точно пробил в одно касание. Хозяева поля отыгрались усилиями казахстанского хавбека Дидара Жалмукана (38), выполнившего удар в дальний угол из-за пределов штрафной.

Ничья позволила "Кайсару" набрать 12 очков после 13 матчей и подняться на девятое место, опередив туркестанский "Туран" и жезказганский "Улытау".

У "Тобола" прервалась победная серия из четырех игр. Команда с 24 очками после 11 матчей остается на четвертой позиции в таблице.

В следующей встрече кызылординцы примут "Улытау", а костанайцы — талдыкорганский "Жетысу".

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