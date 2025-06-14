"Женис" одержал первую победу в сезоне Казахстанской премьер-лиги

Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле потерпел поражение от астанинского "Жениса" в матче 12-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Туркестан арене и завершилась победой гостей со счетом - 0:2.

Первый гол был забит на 74-й минуте матча. Счет открыл казахстанский полузащитник столичной команды Ардак Саулет. Укрепить преимущество команды смог бразильский нападающий астанинцев Адильо, который отправил второй гол в ворота туркестанцев.

Первая победа в сезоне позволила "Женису" набрать десять очков и подняться на 12-е место в чемпионате. "Туран" с 11-ю баллами расположился на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.

Следующий матч в рамках 13-го тура туркестанцы проведут на выезде против семейского "Елимая" 21 июня. "Женис" же на своем поле примет "Атырау".

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