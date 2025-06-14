Результативной ничьей завершился матч "Актобе" против "Кызылжара" в чемпионате Казахстана

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле сыграл вничью с "Актобе" в рамках 12-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в игре забили футболисты "Актобе". Им удалось открыть счет на 69-й минуте второго тайма. Казахстанский нападающий актюбинцев Оралхан Омиртаев поразил ворота хозяев поля с передачи полузащитника Аяна Байдавлетова.

Петропавловцы смогли отыграться на 86-й минуте встречи. Российский защитник "Кызылжара" Андрей Васильев сравнял счет с передачи Самата Жарынбетова.

Отметим, во втором тайме хозяева поля играли вдесятером. В концовке первой половины черногорский защитник Илия Мартинович получил красную карточку.

Ничья принесла обеим командам по одному баллу. После 12 туров "Актобе" набрал 26 очков и находится на третьем месте в чемпионате. "Кызылжар" с 14 баллами в активе идет на восьмой строчке турнирной таблицы КПЛ.

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