Результативной ничьей завершился матч "Актобе" против "Кызылжара" в чемпионате Казахстана
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Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле сыграл вничью с "Актобе" в рамках 12-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч прошел на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершился вничью со счетом 1:1.
Первый гол в игре забили футболисты "Актобе". Им удалось открыть счет на 69-й минуте второго тайма. Казахстанский нападающий актюбинцев Оралхан Омиртаев поразил ворота хозяев поля с передачи полузащитника Аяна Байдавлетова.
Петропавловцы смогли отыграться на 86-й минуте встречи. Российский защитник "Кызылжара" Андрей Васильев сравнял счет с передачи Самата Жарынбетова.
Отметим, во втором тайме хозяева поля играли вдесятером. В концовке первой половины черногорский защитник Илия Мартинович получил красную карточку.
Ничья принесла обеим командам по одному баллу. После 12 туров "Актобе" набрал 26 очков и находится на третьем месте в чемпионате. "Кызылжар" с 14 баллами в активе идет на восьмой строчке турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2255517-rezultativnoy-nichey-zavershilsya-match-aktobe-protiv-kyzylzhara-v-chempionate-kazahstana/
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