"Улытау" в меньшинстве одержал третью подряд победу в сезоне КПЛ

Футболисты жезказганского "Улытау" одержали минимальную выездную победу над "Атырау" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч на стадионе "Мунайшы" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 21-й минуте забил казахстанский нападающий Жасулан Молдакараев, который нанес точный удар в дальний угол ворот из пределов штрафной площади.

При этом жезказганцы завершали матч в меньшинстве. Прямую красную карточку в конце первого тайма получил казахстанский защитник Бекжан Рзатаев, который за несколько минут до удаления вышел на замену.

Победа стала для "Улытау" третьей подряд в нынешнем сезоне. Команда набрала 11 очков после 12 матчей и поднялась на десятое место.

"Атырау" проиграл третий раз подряд. Эта команда провела на данный момент наибольшее количество встреч (14), в которых одержала только одну победу при одной ничьей. С четырьмя очками атыраусцы занимают последнее 14-е место в таблице и находятся в зоне вылета.

В следующем матче "Улытау" сыграет на выезде с кызылординским "Кайсаром", а "Атырау" — с астанинским "Женисом".

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