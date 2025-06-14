"Улытау" в меньшинстве одержал третью подряд победу в сезоне КПЛ
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Футболисты жезказганского "Улытау" одержали минимальную выездную победу над "Атырау" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч на стадионе "Мунайшы" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 21-й минуте забил казахстанский нападающий Жасулан Молдакараев, который нанес точный удар в дальний угол ворот из пределов штрафной площади.
При этом жезказганцы завершали матч в меньшинстве. Прямую красную карточку в конце первого тайма получил казахстанский защитник Бекжан Рзатаев, который за несколько минут до удаления вышел на замену.
Победа стала для "Улытау" третьей подряд в нынешнем сезоне. Команда набрала 11 очков после 12 матчей и поднялась на десятое место.
"Атырау" проиграл третий раз подряд. Эта команда провела на данный момент наибольшее количество встреч (14), в которых одержала только одну победу при одной ничьей. С четырьмя очками атыраусцы занимают последнее 14-е место в таблице и находятся в зоне вылета.
В следующем матче "Улытау" сыграет на выезде с кызылординским "Кайсаром", а "Атырау" — с астанинским "Женисом".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2255508-ulytau-v-menshinstve-oderzhal-tretyu-podryad-pobedu-v-sezone-kpl/
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