"Кайрат" потерял очки в матче Казахстанской премьер-лиги с "Жетысу"
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Футболисты талдыкорганского "Жетысу" и алматинского "Кайрата" не выявили победителя в очном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч на стадионе "Жетысу" завершился со счетом 2:2.
Хозяева поля дважды выходили вперед усилиями белорусского защитника Максима Ковеля (19 минута) и казахстанского полузащитника Рината Сериккула (41).
Гости отыгрывались благодаря голам португальского нападающего Жоржиньо (36) и российского защитника Егора Сорокина (51).
Ничья позволила "Кайрату" набрать 27 очков после 13 встреч и догнать лидирующую в таблице "Астану". Однако столичная команда еще сыграла в рамках нынешнего тура. "Жетысу" же с 10 очками после 12 матчей опустился с 11-й на 12-ю позицию.
В следующем туре алматинцы примут петропавловский "Кызылжар", а талдыкорганцы сыграют на выезде с костанайским "Тоболом".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2255505-kayrat-poteryal-ochki-v-matche-kazahstanskoy-premer-ligi-s-zhetysu/
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