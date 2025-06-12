"Наполи" объявил о переходе Кевина де Брюйне

Итальянский футбольный клуб "Наполи" из Неаполя в официальном Instagram-аккаунте объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне, передает NUR.KZ.

Футболист, которому в конце июня исполнится 34 года, покинул "Манчестер Сити" после 10 лет в английской команде. На правах свободного агента он присоединился к "Наполи". Трансферная стоимость де Брюйне на данный момент оценивается в 20 миллионов евро.

"Кевин горд быть одним из нас", — говорится в сообщении неаполитанцев.

"Наполи" станет первым итальянским клубом в карьере де Брюйне. Ранее, помимо "Манчестер Сити", он выступал за английский "Челси", немецкие "Вольфсбург" и "Вердер", а также бельгийский "Генк".

Добавим, что в неаполитанской команде играет форвард Ромелу Лукаку — многолетний партнер де Брюйне по сборной Бельгии.

В минувшем сезоне Серии А "Наполи" занял первое место. Победа в турнире позволит новой команде де Брюйне выступить в Лиге чемпионов.

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