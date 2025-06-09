Отбор ЧМ-2026 по футболу, Казахстан — Северная Македония: прямая трансляция матча, время начала

В понедельник, 9 июня, сборная Казахстана по футболу проведет третий матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой с Северной Македонией.

Во сколько начнется матч?

Игра четвертого тура группы J состоится на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Это первая домашняя игра для сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 113-й строчке, тогда как Северная Македония занимает 67-ю.

Что касается раскладов в группе, то соперники провели разное количество матчей. Казахстанцы начали квалификацию с выездного поражения от Уэльса (1:3), а затем в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0). Теперь команда с тремя очками занимает третью позицию.

Македонцы же на выезде разгромили Лихтенштейн (3:0), а затем добились двух домашних ничьих со счетом 1:1 — с Уэльсом и Бельгией. На данный момент с пятью очками балканская команда идет на второй строчке, отставая только от валлийцев, у которых семь баллов.

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

С актуальной заявкой на матч против Лихтенштейна можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Стартовые составы станут известны примерно за час до начала игры. По ходу встречи у команд будет возможность сделать по пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

В январе исполняющим обязанности главного тренера стал казахстанский специалист Али Алиев. В мае он занял полноценную должность. На пресс-конференции перед матчем с Северной Македонией Алиев высказался о готовности национальной команды.

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