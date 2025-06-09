Отбор ЧМ-2026 по футболу, Казахстан — Северная Македония: прямая трансляция матча, время начала
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В понедельник, 9 июня, сборная Казахстана по футболу проведет третий матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой с Северной Македонией.
Во сколько начнется матч?
Игра четвертого тура группы J состоится на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Это первая домашняя игра для сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле.
Где смотреть матч?
Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.
Какое место занимает Казахстан?
В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 113-й строчке, тогда как Северная Македония занимает 67-ю.
Что касается раскладов в группе, то соперники провели разное количество матчей. Казахстанцы начали квалификацию с выездного поражения от Уэльса (1:3), а затем в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0). Теперь команда с тремя очками занимает третью позицию.
Македонцы же на выезде разгромили Лихтенштейн (3:0), а затем добились двух домашних ничьих со счетом 1:1 — с Уэльсом и Бельгией. На данный момент с пятью очками балканская команда идет на второй строчке, отставая только от валлийцев, у которых семь баллов.
Кто попадет на чемпионат мира?
Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
Какой состав у сборной Казахстана?
С актуальной заявкой на матч против Лихтенштейна можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Стартовые составы станут известны примерно за час до начала игры. По ходу встречи у команд будет возможность сделать по пять замен.
Кто тренирует сборную Казахстана?
В январе исполняющим обязанности главного тренера стал казахстанский специалист Али Алиев. В мае он занял полноценную должность. На пресс-конференции перед матчем с Северной Македонией Алиев высказался о готовности национальной команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253492-otbor-chm-2026-po-futbolu-kazahstan-severnaya-makedoniya-pryamaya-translyaciya-matcha-vremya-nachala/
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