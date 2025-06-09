Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Криштиану Роналду, который накануне в составе сборной Португалии во второй раз стал чемпионом Лиги наций, ответил на вопрос журналистов о возможном завершении карьеры, передает Sport24.

В последнее время все чаще поднимается вопрос о том, когда легендарный португальский форвард завершит свою карьеру - после триумфа сборной в Лиге наций, Роналду вновь спросили об этом.

"Вы знаете, сколько мне лет. Очевидно, что я все ближе к концу, чем был раньше, но я должен наслаждаться каждым моментом. Если я не получу серьезных травм, то я продолжу", - заявил спортсмен.

Стоит отметить, что в феврале этого года футболисту исполнилось 40 лет.

Напомним, что мужская сборная Португалии по футболу в серии пенальти одержала победу над Испанией в финале Лиги наций УЕФА сезона 2024/25 - Португалия выиграла в серии пенальти со счетом 5:3 и второй раз в истории стала чемпионом Лиги наций.

А легендарный нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, который также второй раз стал чемпионом Лиги наций, эмоционально отреагировал на победу своей команды.

Спортсмен не смог сдержать слез на поле - после окончании игры он заплакал.

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