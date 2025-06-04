"Я никакого давления не испытываю": Али Алиев — о новой должности в сборной Казахстана по футболу

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал о том, повлияло ли на него полноценное вступление в должность рулевого команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Товарищеский матч с Беларусью, который пройдет 5 июня, станет для Али Алиев дебютным в качестве главного тренера сборной без приставки "исполняющий обязанности".

Специалист на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не чувствует дополнительного давления от смены наименования должности.

“Приставка "и.о". для меня не имела никакой роли. Я никакого давления не испытываю. Главное показать - хороший результат из того , то у нас есть. Мы должны реально оценивать наши возможности и дать на этом максимальный результат. О том, что приставка "и.о." освобождает какой-то груз, нет абсолютно. Мы будем продолжать работать и стремиться развиваться”,- заявил Алиев.

Ранее, Али Алиев рассказал о проблемах с составом ввиду травм и повреждений многих ключевых игроков.

Напомним, в январе этого года Али Алиев был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. На этом посту казахстанский специалист сменил россиянина Станислава Черчесова.

21 мая на официальном сайте КФФ было сделано заявление, что Алиев полноценно занял должность рулевого казахстанской команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.