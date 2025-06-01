Бахтиер Зайнутдинов остался без первой медали чемпионата Турции в карьере

Футболисты стамбульского "Бешикташа", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, не смогли стать призерами чемпионата Турции сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед заключительным 36-м туром столичная команда претендовала на бронзу. В последнем матче сезона "Бешикташ" на выезде разгромил "Бодрум" со счетом 4:0 благодаря дублю Мустафы Хекимоглу (12 и 45+1 минуты), а также голам Жедсона Фернандеша (27) и Жоау Мариу (71), который реализовал пенальти.

Однако в параллельной встрече "Самсунспор" на своем поле вырвал победу над "Кайсериспором" (2:1). Оба мяча хозяева забили в компенсированное ко второму тайму время.

Данные результаты не позволили "Бешикташу" обойти "Самсунспор" (62 очка против 64). Стамбульцы финишировали на четвертой позиции. При этом обе команды квалифицировались в Лигу Европы.

Таким образом, Зайнутдинов не смог впервые стать призером чемпионата Турции. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстаны из-за травмы пропустил несколько месяцев и не играл с января. Всего за сезон полузащитник принял участие в 12 матчах "Бешикташа" и не отметился результативными действиями.

Напомним, Зайнутдинов выступает за стамбульцев с августа 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Чемпионство в завершившемся сезоне Суперлиги выиграл стамбульский "Галатасарай" (95 очков). Второе место занял столичный "Фенербахче" (84). Вылетели клубы "Бодрум", "Сивасспор", "Хатайспор" и "Адана Демирспор", за который выступает казахстанский форвард Абат Аймбетов.

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