Команда казахстанского футболиста Самородова сохранила место в Российской премьер-лиге

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, обыграли екатеринбургский "Урал" в ответном стыковом матче РПЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторая встреча в рамках двухматчевого противостояния прошла в столице Чечни. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Георгия Мелкадзе (51 минута), который реализовал пенальти, и Даниила Зорина (90+3).

Самородов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. За отведенное время форвард сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

В первом матче "Урал" выиграл с минимальным преимуществом (2:1), поэтому по сумме двух встреч "Ахмат" оказался сильнее со счетом 3:2 и сохранил место в Российской премьер-лиге, где выступит в следующем сезоне. Екатеринбургская команда останется в Первой лиге — втором по силе дивизионе.

Таким образом, Самородов завершил клубный сезон с восемью голами и четырьмя результативными передачами в 30 матчах за "Ахмат" во всех турнирах.

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