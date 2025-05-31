Гол на последних секундах принес "Кайсару" ничью в матче КПЛ против "Жетысу"

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" на выезде сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в матче 11-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась ничейным результатом со счетом 2:2.

Первыми в матче повели хозяева поля. На 57-й минуте второго тайма казахстанский нападающий "Кайсара" Дидар Жалмукан вывел свою команду вперед.

Спустя 10 минут талдыкорганцы ответили голом казахстанского защитника Дмитрия Шмидта. Затем белорусский защитник "Жетысу" Максим Ковель отправил второй мяч в ворота голкипера кызылординцев на 88-й минуте встречи.

Точку в матче поставил защитник "Кайсара" Темирлан Мурзагалиев, который помог избежать своей команде избежать поражения, сравняв счет на заключительных секундах матча.

Ничья позволила кызылординской команде сохранить десятое место в чемпионате Казахстана, набрав 11 очков.

"Жетысу" же с девятью баллами в активе остался на 11-й строчке в турнирной таблице КПЛ.

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