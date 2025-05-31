Гол в дополнительное время не спас "Кызылжар" от поражения "Окжетпесу" в матче КПЛ

Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на своем поле обыграл петропавловский "Кызылжар" в матче 11-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Счет в матче на 9-й минуте с пенальти открыл казахстанский нападающий кокшетауской команды Даурен Жумат. Петропавловцы смогли отыграться на на 56-й минуте второго тайма. Казахстанский нападающий "Кызылжара" Тохтар Жангылышбай стал автором гола.

Футболисты "Окжетпеса" ответили двумя забитыми мячами. Отличились серб Страхиня Йованович и казахстанский нападающий Дамир Марат.

В компенсированное время петропавловцы смогли забить второй гол усилиями местного защитника Елисея Горшунова, но это не спасло их от поражения.

Во втором тайме оба коллектива остались играть на поле с 10 игроками. Сначала удаление получил нападающий "Кызылжара" Глеб Валгушев, затем полузащитник "Окжетпеса" Аслан Дарабаев.

После 11 туров кокшетаусцы занимают пятое место в чемпионате, имея в своем активе 20 очков.

"Кызылжар" с 13 баллами расположился на восьмой строчке турнирной таблицы КПЛ.

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