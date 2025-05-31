"Улытау" одержал вторую победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги

Жезказганский футбольный клуб "Улытау" обыграл туркестанский "Туран" в рамках 11-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 22-й минуте встречи. Российский нападающий "Турана" Константин Дорофеев открыл счет.

На 60-й минуте второго тайма жезказганцы ответили голом в исполнении казахстанского полузащитника Абзала Таубая.

Затем нападающий Рамазан Абылайхан вывел "Улытау" вперед, оформив второй мяч в ворота соперников.

Вторая победа в сезоне позволила жезказганской команде набрать восемь очков и подняться на 12 место в чемпионате.

"Туран" с 11 баллами в активе расположился на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.

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