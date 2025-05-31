"Улытау" одержал вторую победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги

Жезказганский футбольный клуб "Улытау" обыграл туркестанский "Туран" в рамках 11-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч прошел на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Первый гол был забит на 22-й минуте встречи. Российский нападающий "Турана" Константин Дорофеев открыл счет.
На 60-й минуте второго тайма жезказганцы ответили голом в исполнении казахстанского полузащитника Абзала Таубая.
Затем нападающий Рамазан Абылайхан вывел "Улытау" вперед, оформив второй мяч в ворота соперников.
Вторая победа в сезоне позволила жезказганской команде набрать восемь очков и подняться на 12 место в чемпионате.
"Туран" с 11 баллами в активе расположился на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2250966-ulytau-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-sezone-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/