Гол Дастана Сатпаева помог "Кайрату" обыграть "Актобе" в матче Казахстанской премьер-лиги

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле обыграл "Актобе" в рамках 11-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первыми в игре забили гол футболисты "Актобе". На 50-й минуте второго тайма казахстанский полузащитник "Актобе" Аян Байдавлетов открыл счет в матче.

Алматинцы смогли отыграться на 75-й минуте встречи. Белорусский защитник "Кайрата" Александр Мартынович сравнял счет на табло. При этом клуб из южной столицы за несколько минут до этого остался играть в меньшинстве. Красную карточку получил белорусский полузащитник Валерий Громыко.

Точку в матче на 87-й минуте поставил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который забил свой восьмой гол в сезоне и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров КПЛ.

Победа позволила подопечным Рафаэля Уразбахтина набрать 26 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Алматинцы на один балл отстают от "Астаны", которая в матче 11-го тура обыграла "Елимай".

"Актобе" с 25 очками спустился с первого места и на данный момент замыкает топ-3 чемпионата Казахстана по футболу.

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