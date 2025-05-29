"Аль-Наср" может объявить об уходе Роналду

Появилась информация о возможном уходе Криштиану Роналду из клуба "Аль-Наср". Испанское издание Marca сообщило, что клуб из Эр-Рияда планирует провести пресс-конференцию, где огласит изменения.

По информации издания, клуб объявит о многочисленных изменениях, которые ожидаются на всех уровнях.

"Криштиану Роналду и "Аль-Наср" собираются официально завершить путешествие, которое началось два с половиной года назад и не привело ни к каким титулам", - говорится в статье.

Также сообщается, что Роналду может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии - издание обратило внимание на некоторые обязательства спортсмена перед правительством этой страны в сфере продвижения футбола.

Подчеркивается, что изменения в клубе могут произойти в преддверии открытия периода трансферов.

Стоит также отметить, что несколько дней назад сам Роналду в своем блоге в соцсети Х опубликовал пост, который заставил некоторых болельщиков задуматься о скором уходе форварда из "Аль-Насра".

"Эта глава окончена. История? Она до сих пор пишется. Благодарен за все", - написал в нем Криштиану.

Ранее мы писали, что Роналду стал лучшим бомбардиром и бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра". В статье мы также отмечали, что контракт игрока с клубом истекает в июне.

Также напомним, что Роналду перед последними играми чемпионата Саудовской Аравии брал паузу на два матча.

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