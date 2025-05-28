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Команда казахстанского футболиста Самородова проиграла первый стыковой матч РПЛ

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, проиграла первый стыковой матч Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда из столицы Чечни заняла 14-ю позицию по итогам чемпионата России и теперь борется за сохранение места в высшем дивизионе с екатеринбургским "Уралом", который стал четвертым в Первой лиге (второй по силе дивизион).

В среду соперники провели первую встречу двухматчевого противостояния. Игра на "Екатеринбург Арене" завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

В составе "Урала" дубль оформил хорватский форвард Мартин Секулич (50, 59 минуты), который первый мяч забил с пенальти. Автором единственного гола "Ахмата" стал российский нападающий Георгий Мелкадзе (21).

Самородов начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену сразу после перерыва. За второй тайм форвард сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Ответный матч состоится 31 мая в Грозном. Победитель по сумме двух встреч в следующем сезоне выступит в РПЛ, проигравший — в Первой лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2249955-komanda-kazahstanskogo-futbolista-samorodova-proigrala-pervyy-match-za-sohranenie-mesta-v-rpl/