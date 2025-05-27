Украинский футболист пожаловался на казахстанский клуб в УЕФА

Украинский футболист Евгений Макаренко пожаловался на казахстанский ФК "Ордабасы" в УЕФА. Об этом сообщили в пресс-службе сборной Казахстана, передает Sports.kz.

О жалобе Макаренко на "Ордабасы" рассказал руководитель пресс-службы сборной Казахстана по футболу Ермухамед Маулен в подкасте на YouTube-канале "Fonteam".

По словам Маулена, "Ордабасы" не выполнил обязательства по зарплате перед украинским полузащитником Евгением Макаренко.

"Оказывается, Макаренко, до сих пор, не выплатили зарплату, он написал письмо в УЕФА. Это очень плохая практика. Они знают, и все равно не платят. Если, в клубе меняется руководство, то — все. Соглашение было заключено при старом руководстве, но у всех есть контракты, в итоге все равно заплатят", — поделился Маулен.

Издание отмечает, что Макаренко покинул шымкентский клуб в апреле этого года. Сообщалось, что он был самым высокооплачиваемым игроком "Ордабасы".

Напомним, ранее с ФК "Ордабасы" случился еще один скандал - аким Шымкента Габит Сыздыкбеков раскрыл зарплату полузащитника и капитана клуба Асхата Тагыбергена.

Градоначальник заявил, что клуб "Ордабасы" достался администрации города в плачевном состоянии. При этом зарплата футболистов составляет порядка 15 млн тенге, но власти не могут ее урезать.

"Контракты на 2 года, они зарегистрированы в УЕФА. Если с ними разорвем контракты, то мы должны будем выплатить полную неустойку. Асхат Тагыберген уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата - 20 000 000 тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации", - заявил Габит Сыздыбеков.

Позже жена капитана футбольного клуба "Ордабасы" вступилась за мужа. Она заявила, что гордится вкладом супруга в футбол, его честной игрой и полной самоотдачей.

А спустя пару недель стало известно, что Тагыберген покинул "Ордабасы".

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