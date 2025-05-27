Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Украинский футболист пожаловался на казахстанский клуб в УЕФА

Опубликовано:

Евгений Макаренко
Евгений Макаренко. Фото: t.me/ordabasyfc

Украинский футболист Евгений Макаренко пожаловался на казахстанский ФК "Ордабасы" в УЕФА. Об этом сообщили в пресс-службе сборной Казахстана, передает Sports.kz.

О жалобе Макаренко на "Ордабасы" рассказал руководитель пресс-службы сборной Казахстана по футболу Ермухамед Маулен в подкасте на YouTube-канале "Fonteam".

По словам Маулена, "Ордабасы" не выполнил обязательства по зарплате перед украинским полузащитником Евгением Макаренко.

"Оказывается, Макаренко, до сих пор, не выплатили зарплату, он написал письмо в УЕФА. Это очень плохая практика. Они знают, и все равно не платят. Если, в клубе меняется руководство, то — все. Соглашение было заключено при старом руководстве, но у всех есть контракты, в итоге все равно заплатят", — поделился Маулен.

Издание отмечает, что Макаренко покинул шымкентский клуб в апреле этого года. Сообщалось, что он был самым высокооплачиваемым игроком "Ордабасы".

Напомним, ранее с ФК "Ордабасы" случился еще один скандал - аким Шымкента Габит Сыздыкбеков раскрыл зарплату полузащитника и капитана клуба Асхата Тагыбергена.

Градоначальник заявил, что клуб "Ордабасы" достался администрации города в плачевном состоянии. При этом зарплата футболистов составляет порядка 15 млн тенге, но власти не могут ее урезать.

"Контракты на 2 года, они зарегистрированы в УЕФА. Если с ними разорвем контракты, то мы должны будем выплатить полную неустойку. Асхат Тагыберген уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата - 20 000 000 тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации", - заявил Габит Сыздыбеков.

Позже жена капитана футбольного клуба "Ордабасы" вступилась за мужа. Она заявила, что гордится вкладом супруга в футбол, его честной игрой и полной самоотдачей.

А спустя пару недель стало известно, что Тагыберген покинул "Ордабасы".

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2249232-ukrainec-pozhalovalsya-na-kazahstanskiy-klub-v-uefa/