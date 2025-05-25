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Результативной ничьей завершился матч "Кызылжара" против "Елимая" в КПЛ

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Матч "Кызылжар" - "Елимай"
Матч "Кызылжар" - "Елимай". Фото: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле сыграл вничью с семейским "Елимаем" в матче десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась ничейным результатом - 1:1.

Счет был открыт уже на восьмой минуте матча. Казахстанский полузащитник петропавловцев Андрей Ульшин стал автором первого гола.

На 44-й минуте первого тайма белорусский нападающий "Елимая" Никита Корзун сравнял единицы на табло. До конца матча счет не изменился.

После десяти туров семейский клуб продолжает удерживать пятую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков.

"Кызылжар" с 13-ю баллами на данный момент располагается на восьмом месте в Казахстанской премьер-лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248695-rezultativnoy-nichey-zavershilsya-match-kyzylzhara-protiv-elimaya-v-kpl/