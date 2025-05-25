"Актобе" сенсационно проиграл "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Актобе" на выезде потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в рамках десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Первый гол был забит на 40-й минуте матча. Камерунский защитник актюбинцев Габи Кики открыл счет.
Хозяева поля смогли отыграться во второй половине встречи. Казахстанский полузащитник "Жетысу" Ринат Серикул поразил ворота оппонентов на 49-й минуте матча. В компенсированное время российский нападающий талдыкорганцев Максим Житнев установил окончательный счет.
После десяти туров "Актобе" продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана. На данный момент они смогли набрать 25 очков и на один балл опережают идущих на второй позиции футболистов "Астаны".
"Жетысу" одержал первую победу в сезоне и с восемью очками поднялся на десятое место в чемпионате Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248665-aktobe-sensacionno-proigral-zhetysu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/