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"Актобе" сенсационно проиграл "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана по футболу

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Футбольный клуб "Актобе"
Футбольный клуб "Актобе". Фото: пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" на выезде потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в рамках десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 40-й минуте матча. Камерунский защитник актюбинцев Габи Кики открыл счет.

Хозяева поля смогли отыграться во второй половине встречи. Казахстанский полузащитник "Жетысу" Ринат Серикул поразил ворота оппонентов на 49-й минуте матча. В компенсированное время российский нападающий талдыкорганцев Максим Житнев установил окончательный счет.

После десяти туров "Актобе" продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана. На данный момент они смогли набрать 25 очков и на один балл опережают идущих на второй позиции футболистов "Астаны".

"Жетысу" одержал первую победу в сезоне и с восемью очками поднялся на десятое место в чемпионате Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248665-aktobe-sensacionno-proigral-zhetysu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/