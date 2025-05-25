Гол Месси помог "Интер Майами" спастись от поражения в конце матча

Футболисты "Интер Майами" спаслись от поражения в гостевом матче с клубом "Филадельфия Юнион" в рамках регулярного чемпионата MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Субару Парк" в Честере завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

В составе хозяев поля один мяч забил американский полузащитник Куинн Салливан (7 минута), а дубль оформил израильский форвард Тай Барибо (44, 73).

У гостей отличился аргентинский вингер Тадео Альенде (60), а еще два гола "Интер Майами" забил в концовке — штрафной прямым ударом реализовал аргентинский форвард и капитан команды Лионель Месси (87), а окончательный счет установил венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (90+5).

Таким образом, "Интер Майами" продлил безвыигрышную серию в MLS до четырех матчей — две ничьи и столько же поражений. С 23 очками после 14 встреч команда Месси замыкает топ-10. "Филадельфия Юнион" с 30 баллами после 15 матчей идет на второй позиции.

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