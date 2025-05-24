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"ПСЖ" разгромил соперника в финале Кубка Франции и оформил "золотой дубль"

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Французский футболист Брэдли Барколя
Брэдли Барколя. Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали крупную "сухую" победу над "Реймсом" в финальном матче Кубка Франции сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча турнира прошла на арене "Стад де Франс" в Сен-Дени и завершилась со счетом 3:0.

Дубль оформил французский форвард Брэди Барколя (16 и 19 минуты), еще один мяч забил марокканский защитник Ашраф Хакими (42).

Второй год подряд "ПСЖ" добился "золотого дубля". Так называется ситуация, когда команда в рамках одного сезона выигрывает и чемпионат, и Кубок страны.

Всего столичный клуб в 16-й раз стал обладателем Кубка Франции и обновил собственный рекорд по числу таких титулов.

Кроме того, "ПСЖ" в нынешнем сезоне может оформить требл, так как команде еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248539-pszh-razgromil-sopernika-v-finale-kubka-francii-i-oformil-zolotoy-dubl/