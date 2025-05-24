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Команда из третьего дивизиона едва не совершила камбэк в финале Кубка Германии по футболу

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Матч "Арминии" и "Штутгарта" в финале Кубка Германии
Матч "Арминии" и "Штутгарта". Фото: Alex Grimm/Getty Images

Футболисты "Штутгарта" одержали победу над "Арминией" из Билефельда в финале Кубка Германии сезона 2024/25 и в четвертый раз выиграли этот турнир, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч прошел на Олимпийском стадионе Берлина и завершился со счетом 4:2.

Уже в первом тайме "Штутгарт" довел преимущество до крупного — отличились Ник Вольтемаде (15 минута), Энцо Мийо (22) и Дениз Ундав (28). После перерыва представители Бундеслиги забили еще раз — дубль оформил Мийо (66).

Однако в концовке "Арминия" едва не совершила камбэк. Сначала ворота соперника поразил Юлиан Кания (82), а затем автоголом отметился Йоша Вагноман (85).

Но в итоге "Штутгарт" удержал оставшееся преимущество, стал четырехкратным обладателем Кубка Германии и получил путевку в Лигу Европы.

"Арминия" же не квалифицировалась в еврокубки. Команда, представляющая третий по силе дивизион, ранее выиграла его и поднялась во вторую Бундеслигу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2248536-komanda-iz-tretego-diviziona-edva-ne-sovershila-kambek-v-finale-kubka-germanii-po-futbolu/