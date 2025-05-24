"Улытау" сенсационно обыграл "Ордабасы" и одержал первую победу в сезоне КПЛ

Жезказганский футбольный клуб "Улытау" одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в матче десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась победой гостей поля с минимальным счетом - 1:0.

Единственный гол в матче забил 38-летний казахстанский нападающий жезказганской команды Жасулан Молдакараев, который реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время (45+2).

Футболисты "Ордабасы" отличились на 74-й минуте игры, но гол защитника сборной Казахстана Сергея Малого был отменен после видеопросмотра.

Таким образом, "Улытау" одержал первую победу в чемпионате Казахстана в своей истории. Этот результат позволил им набрать пять очков и подняться на 13-ю строчку турнирной таблицы КПЛ.

"Ордабасы" продолжает удерживать седьмое место с 14-ю баллами после десяти сыгранных туров в премьер-лиге.

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