"Реал" официально объявил об отставке Карло Анчелотти

Испанский футбольный клуб "Реал" в релизе на официальном сайте анонсировал уход итальянца Карло Анчелотти с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ.

Мадридцы и 65-летний специалист достигли соглашения о прекращении сотрудничества по окончании Ла Лиги. Таким образом, в субботу, 24 мая, "Реал" проведет последний матч под руководством Анчелотти. В заключительном туре чемпионата Испании столичная команда примет "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

В "Реале" назвали Анчелотти "одной из величайших легенд клуба и мирового футбола" и пожелали ему и его семье удачи на новом этапе жизни.

"Карло Анчелотти навсегда стал частью великой семьи "Реала". Мы гордимся тем, что у нас был тренер, который помог нам добиться стольких успехов и который образцово представлял ценности нашего клуба", — заявил президент мадридцев Флорентино Перес.

В "Реале" анонсировали торжественные проводы Анчелотти на субботнем матче. Кроме того, игра с "Реалом Сосьедад" станет последней домашней в составе мадридцев для хорвата Луки Модрича, который днем ранее объявил об уходе из клуба.

Однако полузащитник еще представит "Реал" на командном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Анчелотти же по окончании сезона Ла Лиги приступит к работе со сборной Бразилии.

Итальянец возглавлял "Реал" с 2021 года, это его второй этап в клубе. До этого Анчелотти был главным тренером мадридцев с 2013 по 2015 годы. За карьеру в "Реале" специалист выиграл 15 трофеев и стал самым титулованным тренером в истории клуба.

Ожидается, что преемником Анчелотти станет испанец Хаби Алонсо, однако официальной информации о его назначении на данный момент не было.

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