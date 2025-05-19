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Месси получил желтую карточку, а его команду разгромили

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Rich Storry/Getty Images

Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное домашнее поражение в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.

Команда приняла на своем поле "Орландо Сити". Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились колумбийский форвард Луис Муриэль (43 минута), хорватский полузащитник Марко Пашалич (52) и исландский защитник Дагюр Тоурхалльссон (90+4).

Капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле всю встречу и получил желтую карточку (75). Аргентинец не смог отметиться результативным действием во втором матче подряд.

"Орландо Сити" набрал 24 очка и поднялся на восьмое место в таблице, опередив в том числе "Интер Майами", который с 22 баллами занимает 11-ю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246445-messi-poluchil-zheltuyu-kartochku-a-ego-komandu-razgromili/