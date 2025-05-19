"SIUUU" за Португалию": сын Роналду забил первый гол за сборную

Сын Криштиану Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии - на международном турнире он отличился дублем против хорватов, передает "Чемпионат".

Криштиану-младший отличился на 13-й и 44-й минутах матча в финале международного турнира.

Португальская сборная до 15 лет сыграла с командой Хорватии.

Отмечается, что представители клуба "Реал Мадрид", где блистал сам Роналду, проявляют интерес к Криштиану-младшему. Они наблюдали за 14-летним футболистом во время его дебютной игры в составе юношеской сборной Португалии.

Также отметим, что в официальном профиле сборной в Instagram появился пост, посвященный дублю Роналду-младшего.

"Первые два "SIUUU" Криштиану-младшего за Португалию! Истории нужны творцы", - говорится в публикации.

Отметим, по информации beIN Sports, скауты топ-клубов Европы приехали смотреть на игру сына Роналду в сборной. Сыном легендарного футболиста заинтересовались сразу в "Баварии", "Боруссии" (Дортмунд), "Манчестер Юнайтед", "Интер"и других командах.

В настоящий момент сын футболиста выступает за юношескую команду саудовского клуба "Аль-Наср", где сам Роналду играет с 2023 года.

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