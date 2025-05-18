Гол ударом через себя принес "Зениту" Алипа важную победу в чемпионской гонке РПЛ

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, одержали победу в 29-м туре Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

На выезде команда встретилась с "Ростовом" из Ростова-на-Дону. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 30-й минуте забил российский форвард Александр Соболев, который ударом через себя замкнул передачу бразильского защитника Нино.

Алип начал матч на скамейке запасных. Защитник сборной Казахстана вышел на замену на 80-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа позволила "Зениту" набрать 63 очко и сохранить отставание в один балл от лидирующего "Краснодара". В последнем туре определится, кто из этих команд станет чемпионом. При равенстве очков преимущество будет у петербуржцев.

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