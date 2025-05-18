Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайрат" из-за гола в концовке проиграл "Елимаю" и не смог обогнать "Актобе" в чемпионате Казахстана

Опубликовано:

Футболисты "Кайрата" в КПЛ-2025
Футболисты "Кайрата". Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты семейского "Елимая" одержали домашнюю победу над алматинским "Кайратом" в матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Спартак". Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 90-й минуте забил казахстанский нападающий Иван Свиридов, который воспользовался ошибкой соперников и с близкого расстояния поразил ворота.

Победа позволила "Елимаю" прервать серию из трех поражений во всех турнирах. Семейчане набрали 16 очков и поднялись пятое место в КПЛ, опередив кокшетауский "Окжетпес" и шымкентский "Ордабасы", чей матч девятого тура с костанайским "Тоболом" был перенесен.

"Кайрат" потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Казахстана. В активе алматинцев осталось 23 очка после десяти матчей. Действующие обладатели титула не смогли вернуть лидерство в таблице и занимают второе место, отставая на два балла от "Актобе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246232-kayrat-iz-za-gola-v-koncovke-proigral-elimayu-i-ne-smog-obognat-aktobe-v-chempionate-kazahstana/