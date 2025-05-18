"Кайрат" из-за гола в концовке проиграл "Елимаю" и не смог обогнать "Актобе" в чемпионате Казахстана

Футболисты семейского "Елимая" одержали домашнюю победу над алматинским "Кайратом" в матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Спартак". Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 90-й минуте забил казахстанский нападающий Иван Свиридов, который воспользовался ошибкой соперников и с близкого расстояния поразил ворота.

Победа позволила "Елимаю" прервать серию из трех поражений во всех турнирах. Семейчане набрали 16 очков и поднялись пятое место в КПЛ, опередив кокшетауский "Окжетпес" и шымкентский "Ордабасы", чей матч девятого тура с костанайским "Тоболом" был перенесен.

"Кайрат" потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Казахстана. В активе алматинцев осталось 23 очка после десяти матчей. Действующие обладатели титула не смогли вернуть лидерство в таблице и занимают второе место, отставая на два балла от "Актобе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.