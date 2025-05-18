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"Кызылжар" и "Женис" поделили очки в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

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Матч "Женис" - "Кызылжар"
Матч "Женис" - "Кызылжар". Фото: пресс-служба ФК "Кызылжар"

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на выезде сыграл вничью с астанинским "Женисом" в рамках девятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча девятого тура прошла на стадионе "Астана Арена" в столице и завершилась безрезультативной ничьей - 0:0.

По ходу матча обе команды нанесли в створ ворот соперника по семь ударов, но не смогли отличиться забитым мячом.

После девяти сыгранных встреч в сезоне петропавловцы набрали 12 очков и расположились на восьмой строчке в чемпионате. В активе "Кызылжара" три победы, столько же ничьих и поражений.

"Женис" идет на 11-м месте в турнирной таблице КПЛ, заработав пять баллов. Столичный коллектив еще не одержал ни одной победы в текущем сезоне. Также в их активе шесть ничьих и три поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246217-kyzylzhar-i-zhenis-podelili-ochki-v-matche-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/