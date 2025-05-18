Гол футболиста сборной Казахстана принес "Кайсару" первую победу в сезоне

Футболисты кызылординского "Кайсара" одержали домашнюю победу над туркестанским "Тураном" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках девятого тура. Матч на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч на 78-й минуте с пенальти забил нападающий сборной Казахстана Айбар Жаксылыков. При этом форвард реализовал вторую попытку. Его первый удар отразил Егор Хаткевич, но судьи с помощью системы VAR зафиксировали нарушение правил со стороны белорусского голкипера.
Победа стала для "Кайсара" первой в нынешнем сезоне. Кызылординцы набрали семь очков и поднялись на десятую позицию в КПЛ.
В активе "Турана" осталось 11 баллов. Туркестанцы опустились на девятое место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246211-gol-futbolista-sbornoy-kazahstana-prines-kaysaru-pervuyu-pobedu-v-sezone/