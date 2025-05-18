Команда казахстанского футболиста Самородова не смогла выбраться из зоны стыковых матчей РПЛ

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, не смогли победить в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Предпоследний матч сезона команда из Чечни провела на домашнем поле с махачкалинским "Динамо". Встреча завершилось вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря реализованному пенальти от российского форварда Сердера Сердерова (36 минута). Хозяева поля отыгрались усилиями парагвайского нападающего Родриго Руиса Диаса (48).

Самородов вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. На 77-й минуте форварда сборной Казахстана заменили.

Ничья позволила "Динамо" набрать 28 очков и подняться на 12-ю позицию, опередив "Пари Нижний Новгород", в активе которого 27 баллов.

"Ахмат" с 25 очками остался на 14-й строчке. Грозненцы не вылетят из РПЛ напрямую, но с высокой вероятностью сыграют в стыковых матчах за право выступить в элите в следующем сезоне. Отстаивать место в высшем дивизионе 13-я и 14-я команды будут с клубами, которые займут третью и четвертую позиции в Первой лиге.

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