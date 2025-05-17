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"Атырау" на последних секундах вырвал ничью в матче КПЛ против "Жетысу"

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Матч "Атырау" - "Жетысу"
Матч "Атырау" - "Жетысу". Фото: пресс-служба ФК "Атырау"

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" на выезде сыграл вничью с "Атырау" в рамках девятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" в Атырау и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол был забит гостями матча на старте второго тайма. Российский нападающий "Жетысу" Руслан Болов реализовал пенальти на 47-й минуте.

"Атырау" смог отыграться только в компенсированное время. Грузинский полузащитник Заза Цицкишвили сравнял счет на седьмой добавленной минуте.

"Жетысу" после девяти туров набрал пять очков и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ.

"Атырау" с четырьмя баллами находится в зоне вылета на 13-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246013-atyrau-na-poslednih-sekundah-vyrval-nichyu-v-matche-kpl-protiv-zhetysu/