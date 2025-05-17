"Актобе" обыграл "Окжетпес" и стал новым лидером чемпионата Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Актобе" на выезде одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в рамках девятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась победой гостей поля со счетом 3:1.

Первыми в игре повели кокшетаусцы. Бывший защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов открыл счет на 14-й минуте матча.

Актюбинцы смогли отыграться под занавес первого тайма. Нападающий гостей Оралхман Омиртаев сравнял счет на табло.

Во втором тайме "Актобе" забил еще дважды. Гаитянский нападающий "красных" Жан Жайро за десять минут отличился дублем.

Победа позволила команде из Актобе набрать 25 очков и возглавить турнирную таблицу КПЛ. Следом за ней идет алматинский "Кайрат", отставая на два балла, но имея одну игру в запасе.

"Окжетпес" же с 14-ю баллами расположился на шестом месте в чемпионате Казахстана.

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