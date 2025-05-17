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"Реал" объявил о первом летнем трансфере 2025 года

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Испанский футболист Дин Хейсен
Дин Хейсен. Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Мадридский "Реал" в официальном заявлении сообщил, что закрыл сделку о переходе испанского защитника Дина Хейсена из английского "Борнмута", передает NUR.KZ.

Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего футболиста. Контракт "Реала" с Хейсеном вступит в силу 1 июня 2025 года и будет рассчитан до 30 июня 2030 года.

Финансовые детали сделки официально не разглашаются, но авторитетный портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 59,5 млн евро (около 34 млрд тенге по нынешнему курсу).

Хейсен родился в Амстердаме, но заниматься футболом начал в Испании в академиях "Коста Униды" и "Малаги". На профессиональном уровне дебютировал в итальянском "Ювентусе", который также отдавал его в аренду "Роме".

Прошлым летом защитник перешел в "Борнмут", где в течение нынешнего сезона провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его номинировали на звание лучшего молодого игрока АПЛ.

На юниорском уровне среди сборных Хейсен выступал за Нидерланды, на молодежном и взрослом — за Испанию. Пока в его активе два матча за испанскую национальную команду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2245977-real-obyavil-o-pervom-letnem-transfere-2025-goda/