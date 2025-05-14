"Болонья" победила "Милан" в финале Кубка Италии и выиграла первый трофей в XXI веке

Футболисты "Болоньи" одержали минимальную победу над "Миланом" в финале Кубка Италии сезона 2024/25 и в третий раз выиграли этот трофей, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на Олимпийском стадионе в Риме. "Болонья" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу швейцарского нападающего Дана Ндоя на 53-й минуте.

Таким образом, команда Винченцо Итальяно стала обладателем Кубка Италии. Ранее "Болонья" выигрывала этот трофей в 1970-м и 1974-м.

Титул стал для клуба первым в XXI веке. Последний трофей "Болонья" до этого получила в 1998 году, когда победила в Кубке Интертото.

"Милан" же в десятый раз проиграл в финале Кубка Италии. В активе "россонери" осталось пять побед в этом турнире.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является туринский "Ювентус", который брал трофей 15 раз.

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