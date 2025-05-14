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"Зенит" с Алипом вылетел из Кубка России по футболу в шаге от финала

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, завершили выступление в Кубке России, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду команда провела ответный матч финала Пути РПЛ с московским ЦСКА. Столичная команда на домашнем поле выиграла в основное время со счетом 2:0 благодаря голам Матвея Кисляка (37 минута) и Тамерлана Мусаева (90+2).

Таким образом, ЦСКА сравнял общий счет (2:2). В связи с этим была проведена серия пенальти, которая осталась за москвичами — 4:3.

В итоге именно ЦСКА вышел в главный финал Кубка России, где сыграет с победителем матча между "Ростовом" и столичным "Спартаком". "Зенит" же вылетел из турнира.

Алип вышел на ответную встречу с ЦСКА в стартовом составе и провел на поле всю игру. Защитник сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями и не участвовал в серии пенальти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2245080-zenit-s-alipom-vyletel-iz-kubka-rossii-po-futbolu-v-shage-ot-finala/