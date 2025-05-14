Серия пенальти определила победителя в финале Кубка Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо"

Футболисты донецкого "Шахтера" одержали победу над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины сезона 2024/25 и обновили собственный рекорд по числу титулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел в среду на стадионе "Полесье" в Житомире. На пути к финалу соперники одержали по три победы в плей-офф.

Основное время встречи завершилось вничью. У "Динамо" мяч забил рекордсмен сборной Украины по числу сыгранных матчей форвард Андрей Ярмоленко (44 минута). За "Шахтер" отличился бразильский нападающий Кауан Элиас (64).

Дополнительное время прошло без голов. Победитель определился в серии пенальти, где сильнее были дончане — 6:5.

Таким образом, "Шахтер" второй раз подряд выиграл Кубок Украины по футболу. Донецкий клуб обновил собственный рекорд по числу титулов в данном турнире — 15. Киевское "Динамо" брало трофей 13 раз, одесский "Черноморец" — дважды, полтавская "Ворскла" и симферопольская "Тавряи" — по одному разу.

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