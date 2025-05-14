Вылет "Кайрата" и "Астаны": итоги четвертьфиналов Кубка Казахстана по футболу

В среду, 14 мая, прошли четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана по футболу. Определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей, передает корреспондент NUR.KZ.

Шымкентский "Ордабасы" на домашнем поле одержал минимальную победу над алматинским "Кайратом". Единственный мяч забил кабо-вердинский форвард Жоао Паулино (34).

В параллельном матче встретились петропавловский "Кызылжар" и семейский "Елимай". Основное и дополнительное время закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти петропавловцы оказались сильнее со счетом 3:1. В полуфинале "Кызылжар" примет "Ордабасы".

Серия пенальти потребовалась и в столичном дерби между "Женисом" и "Астаной". В основное время команды обменялись голами. У "Астаны" отличился бывший защитник сборной Казахстана Александр Марочкин (57), у "Жениса" — испанский форвард Мигель Анхель (90+6). Дополнительное время прошло без голов. В серии пенальти "Женис" выиграл со счетом 4:3.

Наконец, костанайский "Тобол" на выезде одержал победу над туркестанским "Тураном" со счетом 2:0 благодаря голам бельгийско-тоголезского форварда Давида Энена (59) и сербско-российского защитника Ивана Миладиновича (78). В полуфинале "Тобол" примет "Женис".

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