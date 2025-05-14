"Актобе" минимально обыграл "Кайсар" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Актобе" на выезде обыграл кызылординский "Кайсар" в рамках перенесенного матча 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Перенесенный матч 16-го тура прошел на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершился победой гостей поля со счетом 2:1.

Первый гол на 28-й минуте встречи забил гаитянский нападающий актюбинцев Жан Жайро.

Кызылординцы сумели сравнять счет на 60-й минуте матча. Казахстанский нападающий "Кайсара" Дидар Жалмукан поразил ворота голкипера "Актобе".

Соперники смогли снова выйти вперед на 76-й минуте. Защитник сборной Казахстана и актюбинского клуба Лев Скворцов оформил победный гол.

Этот результат позволил "Актобе" набрать 22 очка после девяти матчей и укрепиться на второй строчке турнирной таблицы.

"Кайсар" же потерпел пятое поражение и продолжает удерживать 12-е место, набрав четыре балла в чемпионате Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.